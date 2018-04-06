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Источник Правда.Ру

Названа диета, гарантирующая продолжительную жизнь

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Диетологи пришли к выводу, что качество и продолжительность жизни напрямую зависят от сбалансированности диеты. 

Названа диета, гарантирующая продолжительную жизнь. 385516.jpeg

Лучшие в этом плане результаты показывают рационы, ограничивающие калорийность потребляемых продуктов. Ученые, проводившие наблюдение за мышиными лемурами, которых с раннего детства кормили пищей, ограниченной в калорийности, выяснили, что 30 % подопытных животных прожили на 50 % дольше, чем их сородичи на более калорийном рационе.

Сообщается, что у них дольше сохранялись моторные мощности и когнитивные способности, снижалась частота заболеваний, связанных со старением организма (онкология, патологии глаз, диабет). 

Исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови восьмой раз подряд выбрали лучшую в мире диету. Как говорится на сайте организации, диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) способствует  стабилизации кровяного давления и очищению органов желудочно-кишечного тракта.

Основой диеты является частичный или полный отказ от солесодержащей пищи и замена богатых натрием продуктов питания.

По данным ученых, диета DASH является лучшей из 40 схем диетического питания, так как позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.

 

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