Названа диета, гарантирующая продолжительную жизнь

Диетологи пришли к выводу, что качество и продолжительность жизни напрямую зависят от сбалансированности диеты.

Лучшие в этом плане результаты показывают рационы, ограничивающие калорийность потребляемых продуктов. Ученые, проводившие наблюдение за мышиными лемурами, которых с раннего детства кормили пищей, ограниченной в калорийности, выяснили, что 30 % подопытных животных прожили на 50 % дольше, чем их сородичи на более калорийном рационе.

Сообщается, что у них дольше сохранялись моторные мощности и когнитивные способности, снижалась частота заболеваний, связанных со старением организма (онкология, патологии глаз, диабет).

Исследователи из американского Национального института сердца, легких и крови восьмой раз подряд выбрали лучшую в мире диету. Как говорится на сайте организации, диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) способствует стабилизации кровяного давления и очищению органов желудочно-кишечного тракта.

Основой диеты является частичный или полный отказ от солесодержащей пищи и замена богатых натрием продуктов питания.

По данным ученых, диета DASH является лучшей из 40 схем диетического питания, так как позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.