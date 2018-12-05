На Филиппинах поймали крокодила-убийцу

На Филиппинах в провинции Палаван удалось поймать крокодила, который убил местного рыбака, пишет "Поплавок".

Накануне на 35-летнего мужчину, который ловил рыбу в местном водоеме, напал крокодил, оставив от него недоеденное тело. Животное откусило мужчине руку и ногу, сломало стопу и оставило на теле многочисленные раны.

Рыбак не мог справиться с крокодилом, потому что тот был около пяти метров в длину и весил не меньше пяти центнеров.

Впрочем, пока еще не ясно, того ли крокодила поймали спасатели. Сейчас это проверяют в Палаванском центре спасения и охраны диких животных. Там хищнику промоют желудок и скажут, он или не он ел злосчастного рыбака.

На Филиппинах нападение крокодилов на людей - довольно частое явление. И не всегда победителем выходит хищник. В октябре подросток отбил у крокодила своего товарища, угостив рептилию веслом по голове.

Фото: ГолосUA

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