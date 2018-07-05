Иностранные фанаты назвали поразившие их станции метро

Маяковская, Пушкинская, Парк Победы, Комсомольская и Таганская — эти станции московского метрополитена особо поразили французских архитекторов, приехавших на ЧМ-2018.
Специалисты высказали после того, как побывали в вестибюле станций и изучили мобильное приложение "Метро Москвы".
К открытию соревнований оно стало доступно на 7 языках, чем и воспользовались более 30 000 гостей столицы, пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. С помощью приложения иностранцы выстраивают необходимый маршрут, узнают, как добраться до нужного сектора стадиона. Кроме того, желающие могут почерпнуть исторические сведения о станциях.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что волонтеры, дежурящие в метро, назвали самые необычные вопросы гостей ЧМ: "Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня?". Гостей также интересует, можно ли провести ночь в метро, если куплен безлимитный билет на день.
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