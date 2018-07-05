Лучшим работником "Почты России" назван кот

"Сотрудник" омского отделения "Почты России" кот Рыжий удостоен звания лучшего работника года. В награду ему достался пакет сливок.

Фото: instagram.com/ngs_omsk

Рыжий даже присутствовал на церемонии в честь Дня почтового работника. На сцену его принесла официальный представитель регионального отделения Юлия Колотуша. Зал встретил "коллегу" овациями.

В пресс-службе организации рассказали, что животное поднимает настроение тем, кто приходит в отделение, вместе с этим увеличивается и доход.

Рыжий сам пришел в отделение в начале лета. Сотрудники сначала хотели найти ему дом и хозяев, но кот постоянно возвращался на почту. После этого животное поставили на довольствие, выделили форму. Так из бродячего кота он превратился в работника, которого любят в коллективе.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о собаке по кличке Дюк, его три раза переизбирали на должность градоначальника Корморанта (США).

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