Лучшим работником "Почты России" назван кот

"Сотрудник" омского отделения "Почты России" кот Рыжий удостоен звания лучшего работника года. В награду ему достался пакет сливок.
Рыжий даже присутствовал на церемонии в честь Дня почтового работника. На сцену его принесла официальный представитель регионального отделения Юлия Колотуша. Зал встретил "коллегу" овациями.
В пресс-службе организации рассказали, что животное поднимает настроение тем, кто приходит в отделение, вместе с этим увеличивается и доход.
Рыжий сам пришел в отделение в начале лета. Сотрудники сначала хотели найти ему дом и хозяев, но кот постоянно возвращался на почту. После этого животное поставили на довольствие, выделили форму. Так из бродячего кота он превратился в работника, которого любят в коллективе.
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