Экипаж МКС наестся пельменей и русского борща

Космонавты МКС отведают борщ и пельмени. Таковы кулинарные планы космонавта Олега Артемьева. Об этом сообщил его вернувшийся на Землю коллега Антон Шкаплеров.

Он пояснил, что все ингредиенты есть: тесто, мясо. Единственная трудность — найти форму, чтобы вырезать кружки нужного размера. По словам Шкаплерова повар-космонавт пытается приспособить для этого шайбы.

Россиянина сподвигся на кулинарные опыта после того, как итальянцы приготовили свое национальное кушанье в космосе. После 4 месяцев нахождения на МКС итальянец Паоло Насполи решил сделать пиццу.

Необходимые компоненты доставили на станцию, после чего итальянец разложил ингредиенты: соус, сыр, колбасу, оливки на лепешку и отправил в портативную печь. Необычный мастер-класс сняли на видео и выложили в сеть. Готовым блюдом итальянец угостил товарищей.

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