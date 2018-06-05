Выяснено: как кошки могут прожить до 30 лет

Питомец британки Мишель Фостер, кошка по кличке Щебенка (Rubble), отметила тридцатилетие. Дожить до такого почтенного возраста ей помогла любовь хозяйки.

Фото: thelondoneconomic.com

Мишель считает, что Щебенка прожила такую долгую жизнь благодаря тому, что она уделяла питомцу все свое внимание, ведь детей у женщины нет. Британка взяла Щебенку еще котенком, и все это время они не разлучались.

Свой юбилей Щебенка отметила в ветеринарной клинике. Сотрудники лечебницы устроили в честь усатой именинницы небольшую вечеринку и накормили ее любимым кормом. Кошке подарили месячный набор лекарств и бесплатный осмотр у врача. Ветеринары отмечают, что животному приходится принимать лекарства для поддержания артериального давления. Других проблем со здоровьем у Щебенки нет.

Мишель Фостер не хочет, чтобы рекорд пушистого долгожителя фиксировали официально. Пристальное внимание может сказаться на здоровье питомца, к тому же к старости, отмечает хозяйка, кошка стала немного ворчливой и не любит публику.

Ранее "Правда.Ру" писала о коте Спайке, который отметил прожил 31 год. В далеком 1970 году Мо Инкингтон купила его на лондонском уличном рынке и даже представить себе не могла, что, благодаря этому маленькому пушистому комочку, она станет известна всему миру как хозяйка самого старого кота в мире и ее имя будет упомянуто в Книге рекордов Гиннеса.

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