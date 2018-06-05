Выяснено: как кошки могут прожить до 30 лет

Питомец британки Мишель Фостер, кошка по кличке Щебенка (Rubble), отметила тридцатилетие. Дожить до такого почтенного возраста ей помогла любовь хозяйки.
Мишель считает, что Щебенка прожила такую долгую жизнь благодаря тому, что она уделяла питомцу все свое внимание, ведь детей у женщины нет. Британка взяла Щебенку еще котенком, и все это время они не разлучались.
Свой юбилей Щебенка отметила в ветеринарной клинике. Сотрудники лечебницы устроили в честь усатой именинницы небольшую вечеринку и накормили ее любимым кормом. Кошке подарили месячный набор лекарств и бесплатный осмотр у врача. Ветеринары отмечают, что животному приходится принимать лекарства для поддержания артериального давления. Других проблем со здоровьем у Щебенки нет.
Мишель Фостер не хочет, чтобы рекорд пушистого долгожителя фиксировали официально. Пристальное внимание может сказаться на здоровье питомца, к тому же к старости, отмечает хозяйка, кошка стала немного ворчливой и не любит публику.
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