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Источник Правда.Ру

Названы самые опасные сочетания продуктов при приеме лекарств

Занимательные Новости

Определенные сочетания продуктов при приеме лекарств могут оказаться опасными. К таким выводам пришли ученые после ряда экспериментов. 

Названы самые опасные сочетания продуктов при приеме лекарств. 385476.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Как правило в инструкциях к медикаментам говорится, что препарат необходимо запивать водой, а не газированными напитками, соками, кофе или чаем.

Эксперты к этому добавили, что при приеме обезболивающих нельзя есть колбасу и иные копченые продукты, так как они способы полностью нейтрализовать действие лекарственного средства.

Отмечается, что с антибиотиками нельзя употреблять цитрусовые, молоко, творог и сметану. Если речь идет об антидепрессантах, то придется отказаться от квашеной капусты, твердых сыров, валяного мяса, изюма, инжира и йогуртов.

Стоит добавить, что препараты для увеличения уровня железа в крови исключают сладости, орехи, пить чай и кофе. А определенные лекарства запрещено принимать до, после или во время еды. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что обычно в аннотациях к лекарствам указывается время их приема: до, во время или после еды. Но нигде не пишется, какой именно еды. Тем не менее, та пища, которую мы употребляем во время лечения, может не только изменять, но и сводить на нет действие многих препаратов. О сочетаемости продуктов и лекарственных средств рассказала ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова.

Темы продукты лекарства
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