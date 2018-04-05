По мнению врачей, правильное мытье рук является ключом к предупреждению многих болезней. Весь процесс должен занимать не менее 20 секунд.
Как сообщает издание Актуальные новости, существует много способов, чтобы предотвратить распределение болезней и микробов.
Исследователи отмечают, что рыки необходимо мыть обязательно в мыльной воде. Данная процедура особенно актуальна во время праздников, когда люди собираются вместе.
Обязательно следует мыть руки перед едой, приготовлением пищи, обработкой порезов, уходом за больными, манипуляцией с контактными линзами.
Канадские специалисты рекомендуют делать это после обработки сырой птицы и мяса, посещения санузла, выноса мусора, контакта с животными и проезда в общественном транспорте.
Напомним, что для очистки руки можно использовать и специальные средства, содержащие 60% спирта.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в США ученые Ратгерского университета пришли к выводу, что мытье рук в прохладной воде не уступает по эффективности мытью в горячей. Только мытье в горячей воде может повредить кожу, а это способствует не избавлении от микробов, а их попаданию в организм.
В исследовании приняли участие два десятка добровольцев, испытания показали одинаковую эффективность мытья при температурах от 15 °C до 38 °C, для очистки кожи понадобилось 10-20 секунд. Также выяснилось, что антибактериальное мыло защищает от кишечной палочки не намного лучше, чем обычное.
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