Власти американского штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайного положения из-за сильных снегопадов.
Как пояснил в Twitter губернатор штата Эндрю Куомо, такой режим установлен "в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями".
Он также посоветовал горожанам не выходить на улицу без особой необходимости. Отметим, что аномально холодная погода установилась на северо-востоке США в конце декабря.
С 4 января над штатом бушует снежный циклон. Синоптики прогнозировали выпадение за сутки месячной нормы осадков. Уже приостановили работу международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гуардия. В образовательных учреждениях Нью-Йорка временно отменены все занятия.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что глобальное потепление может привести к усилению и учащению ураганов у северо-восточного побережья США, а Нью-Йорк, Вашингтон и другие прибрежные американские мегаполисы могут уйти под воду.
Что происходит с погодой - это следствие глобального потепления или часть многолетнего цикла? Об этом "Правде.Ру" рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», Евгений Тишковец.
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