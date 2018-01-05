Едим не жирно, но вкусно

Наш мозг оценивает калорийность и аппетитность пищи по ее цвету и считает красный более "вкусным" цветом. Именно этот факт можно использовать для повышения привлекательности диетических блюд.

"Наши коллеги-теоретики утверждают, что зрение эволюционировало таким образом, чтобы нам было легко определять и искать глазами самые питательные фрукты, ягоды и овощи в пестрых джунглях Африки. Мы лучше всего различаем красный и зеленый цвета, и мы выяснили, как цвет пищи управляет нашим поведением, что раньше никого не интересовало", — пишет Раффаэлла Румиати из Института SISSA в Триесте (Италия) в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Румиати и ее коллегам, наблюдая за поведением нескольких добровольцев, удалось выяснить, что красный цвет пищи делает ее наиболее привлекательной и вкусной в глазах человека.

Набрав группу из шести дюжин добровольцев из числа студентов одного из вузов Триеста, ученые попросили их назвать примерную калорийность той вещи, которая была изображена на картинке, оценить ее аппетитность и другие вкусовые качества.

Участники эксперимента просмотрели примерно восемь сотен картинок. Анализ показал, что добровольцы были склонны считать пищу, окрашенную в красный цвет, более калорийной и вкусной.

Зеленая еда, наоборот, вызывала противоположные эмоции — ее добровольцы считали более пресной и менее питательной, чем красные фрукты, мясо или овощи.

По словам ученых, цвет еды действительно выступает индикатором калорийности пищи. Чем краснее фрукты или овощи, тем более питательными они бывают, тогда как зеленая еда — неспелые фрукты или листья — обычно отличаются низкой калорийностью. Наше зрение учитывает эту закономерность в своей работе.

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Участники также оценивали калорийность и аппетитность не сырых фруктов или овощей, а приготовленных на огне блюд.

Калорийность вареной еды, как объясняют ученые, не зависит от ее цвета, и склонность их подопечных оценивать ее калорийность по окраске говорит о том, что эта "способность" зародилась еще до того, как наши предки освоили секреты кулинарии.

Исследователи считают, что эту необычную способность нашего зрения можно использовать на пользу для здоровья человечества. Так здоровую пищу можно окрашивать в яркие красные тона для того, чтобы привлекать к ней внимание публики, а вредную пищу, в том числе газировку или жирную еду, наоборот, делать зеленой для понижения ее "аппетитности" в глазах покупателей.

Ранее Pravda.Ru писала, что отказавшись от сахара и алкоголя на 30 дней, мужчина заметно поправил свое здоровье. Несмотря на то, что все мы в глубине души понимаем, насколько опасны сахар и алкоголь, мы предпочитаем закрывать глаза на то, какое воздействие на наш организм производит потребление этих продуктов.

Гаагский режиссер Саша Харланд решил на 30 дней отказаться от продуктов, содержащих сахар и искусственные ароматизаторы, а также от нездоровой пищи и алкоголя. Харланд задокументировал весь процесс с физической и психологической стороны, пишет сайт NaturalNews.

Проверка и очистка

Перед экспериментом Харланд оценил общее состояние своего здоровья. Он создавал впечатление здорового мужчины, но все же у него были диагностированы проблемы с уровнем холестерина и кровяным давлением.

После обследования он принял решение отказаться от любимых продуктов и был вынужден выбросить почти все, что было на его кухне. В его основной рацион вошли свежие овощи, фрукты, яйца и цельные зерна.

Психологическая борьба

Избавление от сахарной зависимости далось непросто. В ходе первой недели Харланд чувствовал легкое утомление и грезил о сладкой и соленой пище. Это казалось ему настоящей пыткой. К четвертому дню он чувствовал себя голодным все время. К моменту, когда он уже начал сходить с ума, его дела пошли уже намного лучше.

Диетолог поясняет

"Сладкие продукты заставляют вас хотеть большего. Ваш уровень сахара поднимается, а инсулин его понижает. В результате этого вам опять хочется съесть продукт, содержащий сахар", — объясняет диетолог Марлу Босма.

Диетолог также добавила: "Сахар требует витамины и заставляет вас чувствовать себя уставшим. Алкоголь же вас обезвоживает. Вы почувствуете себя фиически легче уже через месяц после отказа от сладких продуктов".

Когда испытуемый уже начал чувствовать разницу, он отправился к врачу и обнаружил, что похудел на 3,5 килограмма, а верхний показатель его кровяного давления упал со 135 до 125, уровень холестерина и уровень сахара в крови значительно уменьшились.

Подытожив свой месяц без сахара, консервантов и алкоголя, он сказал: "Сначала было очень тяжело. Но постепенно я избавился от "сахарной" зависимости" и мне стало намного легче".

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