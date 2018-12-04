Индийский океан гудит, и никто не знает, почему

Ученые до сих пор не дали убедительного объяснения тому гулу, который генерируется на дне океана около острова Майотта (Коморские острова), пишет Поплавок.
Гул слышат даже жители побережья Южной Америки и Канады, настолько мощные звуковые волны генерируются в Индийском океане.
Все это похоже на отголоски мощного землетрясения, говорит, сейсмолог Горан Экстрем из Колумбийского университета. Однако сейсмографы, по его словам, никакого землетрясения в этом районе не фиксируют.
Есть три версии происходящего. Одни считают, что подводный гул связан с землетрясением. Другие приписывают его движению магмы. Третьи считают, что под водой мог проснуться вулкан.
В свою очередь, так называемые независимые исследователи не исключают, что в водах, омывающих Коморские острова, кто-то испытывает климатическое или тектоническое оружие. Предположение не такое уж и надуманное.
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