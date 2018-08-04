Канадский радиотелескоп зафиксировал загадочный сигнал из космоса

Новенький канадский телескоп CHIME в первый же год своей работы зафиксировал таинственный сигнал из глубин космоса. Зачастую радиотелескопы подобного рода не регистрируют ничего необычного, но новенькой аппаратуре из Канады повезло.

Так, CHIME поймал быстрый радиовсплеск. Справедливости ради стоит сказать, что радиовсплески подобного рода сами по себе, в общем-то, не несут ничего удивительного и необычного. Аппаратура по всей Земле ловит их довольно часто, но загадка заключается в том, что до сих пор достоверно неизвестно, чем же являются эти самые быстрые радиовсплески.

Что же касается того, что на днях поймал CHIME, тот тут все еще сложнее. Дело в том, что зарегистрированный канадским радиотелескопом сигнал обнаружен на довольно низкой частоте в 580 МГц. Обычно быстрые радиовсплески фиксируются на частоте в 700-800 МГц.

Они не несут в себе никакой информации. Исследователи и астрономы не могут извлечь из них ничего полезного. Большинство ученых придерживаются мнения, что быстрые радиовсплески — плоды активности черных дыр. Разумеется, есть и те, кто заявляет, что фиксируемые исследовательской аппаратурой сигналы являются посланиями сверхразвитых инопланетных цивилизаций. Как бы то ни было, человечеству в ближайшее время едва ли суждено узнать настоящую причину появления сигналов подобного рода.

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