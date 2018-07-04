Волонтеры ЧМ-2018 назвали самые шокирующие просьбы туристов

"Где спит Ленин?", "Вы выйдете за меня?" — одни из самых необычных вопросов, с которыми обращаются туристы к волонтерам Чемпионата мира. Также в столичной мэрии рассказали, что гости города интересуются, могут ли они переночевать в метро, если есть безлимитный билет на день.
Также в мэрии пояснили, что ежедневно больше ста добровольцев — сотрудников метрополитена находятся на центральных и пересадочных станциях, наиболее популярных среди туристов. Им помогают найти дорогу к нужному городскому объекту, выбрать наиболее удобный маршрут к необходимой станции, а также разрешить нестандартные ситуации.
На одну беседу у добровольца в среднем уходит полминуты. Волонтеров можно опознать по значкам, ярко-красным кепкам и нарукавным повязкам. Большинство консультантов владеет несколькими иностранными языками.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о 86-летнем волонтере Лидии Волковой из Саранска, которая во время ЧМ собиралась помогать в одном из информационных пунктов для гостей города. На чемпионате мира по футболу присутствуют несколько сотен возрастных добровольцев. По словам организаторов, им лишь ограничат физическую нагрузку, а во всем остальном они будут трудиться наравне с молодыми.
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