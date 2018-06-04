Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Калифорнии запретили стирать вещи во время дождя

Интересные Новости

 

В Калифорнии запретили стирать вещи во время дождя. 387692.jpeg

Губернатор Калифорнии Джерри Браун уходит в отставку. Но перед этим он подготовил настоящий "подарок" для жителей штата. В прошлую пятницу был принят закон, цель которого помочь Калифорнии подготовиться к засухам и иным последствиями изменения климата.

Черным по белому в законе написано, что отныне жителям штата Калифорнии запрещается принимать душ и стирать вещи в один и тот же день, так как это превысит лимит допустимого использования воды для одного человека. Можно, конечно, стирать вещи в дождевой воде, или, наоборот, принимать душ под дождем, но целесообразно ли это?

Законопроект устанавливает определенный лимит используемой воды на каждого человека в штате. И допустимое количество, согласно законопроекту, будет уменьшаться и уменьшаться в течение 12 лет.

Правительству будет достаточно легко узнать, нарушают ли принятый закон жители Калифорнии или нет. Для этого они ввели сложную систему штрафов для коммунальщиков, которые будут обязаны "сдавать" незаконопослушных граждан. В то же время их будут поощрять за пресечение разного рода народное творчество, с помощью которого калифорнийцы постараются обойти закон. Также правительство будет использовать спутниковые снимки, непосредственные выезды на места, а также другие наилучшие технологии, которые есть в их доступе.

Законопроект также подразумевает стандарты использования воды для ухода за скотом, озеленения, скотоводства. Пока неизвестно, что это за цифры. Калифорнийцы ждут ответа на вопрос, удастся ли их цыплятам попить воды в тот день, когда необходимо будет поливать грядки. 

В Молдавии окончательно запретили русские новости В Молдавии окончательно запретили русские новости
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Калифорния в кольце огня
Темы США штат закон Америка Калифорния законопроект
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
ПМЭФ-2018
Рязань на ПМЭФ: будущее за цифровой экономикой
Как отдохнуть
Куда сводить иностранца в Москве
Читательский топ
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
MH17: почему голландцы наехали на Украину
Почему Швеция идет на самоубийство
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Все >
В Калифорнии запретили стирать вещи во время дождя
Украинского шпиона осудили на 12 лет
FIFA клянется снять с Кремля кресты и вернуть звезды
Зомби в южном Лондоне (видео)
Ростовские казаки пообещали не забивать геев нагайками
Танцуя в баре, агент ФБР застрелил одного из отдыхающих. Видео
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing

В падении малайзийского Boeing правительство России не виновато, утверждает чешский специалист.

Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
MH17: почему голландцы наехали на Украину
Евросоюз
MH17: почему голландцы наехали на Украину
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Белоруссия
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Белоруссия
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией

Александр Лукашенко выступил с предложением к российскому правительству по формату поведения пограничников на границе России с Белоруссией.

Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Мир
Чешский аналитик дал комментарий по делу малайзийского Boeing
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Мир
Пропавший в 80-е советский летчик хочет вернуться из Афганистана домой

В Афганистане найден живым пропавший без вести советский военный летчик. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Пропавший в 80-е советский летчик хочет вернуться из Афганистана домой
Автомобильные протесты охватывают Россию
Экономика
Автомобильные протесты охватывают Россию
Общество
Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста
Мир
В Чите уничтожили польские яблоки
Конрад Ренкас Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо Конрад Ренкас Дарья Касьянова Куда сводить иностранца в Москве Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 04.06 горды Соломон Соловьев
Комментарии
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Потомки царя объявили Поклонскую безумной
Маск снова облажался: SpaceX не повезет туристов на Луну
Украинский спортсмен рассказал о желании убивать русских
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
Ростовские казаки пообещали не забивать геев нагайками
Сбербанк уступил ВТБ первенство по ипотечным сделкам
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
НАТО решил подготовиться к войне с Россией
США заставляют Китай каяться за подавление Майдана на Тяньаньмэнь
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
В США нашли уловку для приема Грузии в НАТО
Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину
Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину
Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину
Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга
Украина готова отдать за террориста Сенцова 23 пленных россиян
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ

Украинские радикалы отметились очередной циничной акцией, притащив муляжи гробов к посольству РФ, которые должны были символизировать ответственность российских властей за гибель бойцов так называемой ЧВК "Вагнер". Киевляне "перформанса" не оценили.

"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Мир
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Как сделать из Азербайджана врага России
Бывший СССР
Как сделать из Азербайджана врага России
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался