В Калифорнии запретили стирать вещи во время дождя

Губернатор Калифорнии Джерри Браун уходит в отставку. Но перед этим он подготовил настоящий "подарок" для жителей штата. В прошлую пятницу был принят закон, цель которого помочь Калифорнии подготовиться к засухам и иным последствиями изменения климата.

Черным по белому в законе написано, что отныне жителям штата Калифорнии запрещается принимать душ и стирать вещи в один и тот же день, так как это превысит лимит допустимого использования воды для одного человека. Можно, конечно, стирать вещи в дождевой воде, или, наоборот, принимать душ под дождем, но целесообразно ли это?

Законопроект устанавливает определенный лимит используемой воды на каждого человека в штате. И допустимое количество, согласно законопроекту, будет уменьшаться и уменьшаться в течение 12 лет.

Правительству будет достаточно легко узнать, нарушают ли принятый закон жители Калифорнии или нет. Для этого они ввели сложную систему штрафов для коммунальщиков, которые будут обязаны "сдавать" незаконопослушных граждан. В то же время их будут поощрять за пресечение разного рода народное творчество, с помощью которого калифорнийцы постараются обойти закон. Также правительство будет использовать спутниковые снимки, непосредственные выезды на места, а также другие наилучшие технологии, которые есть в их доступе.

Законопроект также подразумевает стандарты использования воды для ухода за скотом, озеленения, скотоводства. Пока неизвестно, что это за цифры. Калифорнийцы ждут ответа на вопрос, удастся ли их цыплятам попить воды в тот день, когда необходимо будет поливать грядки.

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