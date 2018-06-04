Восемь килограммов пластиковых пакетов стали смертельными для кита

У побережья Таиланда наблюдатели заметили кита, который в течении пяти дней боролся за то, чтобы остаться в живых.

В итоге животное все-таки погибло. Спасатели обнаружили в его животе 17 фунтов пластиковых пакетов.

Как пишет Washington Post, это далеко не первый раз, когда киты погибают от проглатывания мусора. По мнению экспертов, киты принимают плавающий пластик за еду. Напомним, в основном они едят кальмаров, но также известны охотой на осьминогов, каракатиц и мелких рыб.

Сообщается, что по меньшей мере 300 морских животных погибают в тайских водах ежегодно после поедания пластика, который люди сбрасывают в огромных количествах в океаны по всему миру. Пластик не разлагается в течение длительного времени и подвергает риску жизнь морских животных.

Считается, что значительное количество мусора попадает на дно океана с негативными последствиями для морской экосистемы. Исследование 2014 года показало, что по крайней мере пять триллионов кусков мусора плавают в Мировом океане

Оценки более позднего периода еще хуже - более 270 000 тонн большого и малого пластикового мусора плавает вблизи поверхности.