Уничтожение Дарвина: 90% живых организмов появились одновременно

Американские и европейские ученые пришли к выводу, что практически 90 процентов всех животных на Земле появились примерно в одно и то же время.

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Знаковое новое исследование, которое включает в себя анализ миллионов штрих-кодов ДНК, развенчало все теории эволюции видов, пишет журнал Human Evolution.

Проведя масштабное генетическое исследование старший научный сотрудник программы по окружающей человека среде Рокфеллеровского университета Марк Стукл и генетик Базельского университета Дэвид Талер обнаружили, что 9 из 10 видов животных на планете появились в то же время, что и люди, около 100 000-2000 лет назад.

"Этот вывод очень удивителен, - говорит Талер. - "Что такое штрих-код ДНК? За последнее десятилетие сотни ученых собрали около 5 миллионов штрих-кодов ДНК из 100 000 видов животных в разных частях земного шара. Есть два типа ДНК, но большинство людей знают о том, что она содержит генетический план для каждого отдельного человека. Он передается от родителей потомству. Геном состоит из видов молекул, расположенных парами. 3 миллиарда из этих пар, которые после этого использованы для того чтобы сформировать тысячи генов".

Он пояснил, что менее известный тип ДНК находится в митохондриях клеток. Митохондрии вырабатывают энергию для клетки и содержит 37 генов. Одним из них является ген COI, который используется для создания штрих-кодов ДНК. Все виды имеют очень похожую митохондриальную ДНК, но они также достаточно различна, поэтому мы можем различать виды.

Биолог и директор Института биоразнообразия Онтарио Пол Хеберт разработал новый способ идентификации видов путем изучения гена COI. Анализируя эти данные, его команда пришла к выводу, что большинство животных появились одновременно. Ученые обнаружили, что нейтральная мутация между видами не была столь разнообразной, как ожидалось.

Как это могло случиться, непонятно. Вероятной возможностью является возникновение внезапного события, которое вызвало крупномасштабную экологическую катастрофу и уничтожило большинство видов Земли.

"Вирусы, ледниковый период, успешные новые конкуренты, потеря добычи- все это может способствовать падению популяции животных", - объясняет Джесси Аузубель, директор программы по окружающей человека среде.

Такие времена приводят к радикальным генетическим изменениям по всей планете, вызывая появление новых видов. Последний раз такое событие произошло 65 миллионов лет назад, когда астероид попал в землю и убил динозавров, а заодно и половину остальных видов на планете.