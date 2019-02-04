В московские дворы прискакали голодные и замерзшие зайцы

Зайцы приходят в жилые кварталы Москвы в поисках еды и тепла, об этом рассказали специалисты Мосприроды.
По их словам, участившиеся случаи появления животных во дворах москвичей происходят из-за больного количества снега, затрудняющего зайцам поиск пищи. "Из-за большого количества снега зайцы приходят поискать легкой еды или же погреться около теплотрассы", - отмечают в управлении.
Из-за близкого соседства жилых районов города с лесом, звери перестали бояться человека и при встрече с ним ведут себя спокойно. Сотрудники Мосприроды замечают, что при встрече с животными не стоит подзывать их слишком близко и пытаться кормить.
Напомним, ранее "Правда.Ру" уже писала о том, то с началом зимы и приходом холодов, жители Москвы начали кормить белок и пернатых, чтобы помочь им перезимовать. В некоторых изданиях даже стала появляться информация о том, где можно кормить белок с рук. О том, почему нельзя этого делать - напомнили в Мосприроде. Список столичных парков, в которых можно кормить белок, опубликовал "Мосгорпарк".
Источник фото: pixabay
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