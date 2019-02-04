Врачи удалили китайцу зубочистку из сердца

29-летний житель Китая перенес операцию по удалению зубочистки из сердца. Он случайно проглотил ее, когда пил всякие коктейльчики — таким образом он "помечал" свой бокал.

Ухудшение состояния здоровья молодой человек почувствовал еще 4 года назад. У него регулярно возникало воспаление легких. Однако, определить причину этого врачам не удавалось, пока парня не госпитализировали с сорокаградусной температурой. В больнице у пациента обнаружили воспаление в сердце и потемнение в легком.

Хирургическое вмешательство позволило извлечь из сердца больного зубочистку длиной шесть сантиметров. Врачи предполагают, что сначала она попала в легкие через дыхательный проход, а затем, проткнув стенки внутренних органов, переместилась из легкого в сердце.

Пациент признался журналистам, что мог вдохнуть зубочистку вместе с алкогольным напитком. Находясь в компаниях, он всегда бросал зубочистку в своей бокал, таким образом "помечая" его.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как молодая англичанка обнаружила в своем носу кольцо, пропавшее несколько лет назад.

Источник фото: "Правда.Ру"

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