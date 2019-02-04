Врачи удалили китайцу зубочистку из сердца.

29-летний житель Китая перенес операцию по удалению зубочистки из сердца. Он случайно проглотил ее, когда пил всякие коктейльчики — таким образом он "помечал" свой бокал.
Ухудшение состояния здоровья молодой человек почувствовал еще 4 года назад. У него регулярно возникало воспаление легких. Однако, определить причину этого врачам не удавалось, пока парня не госпитализировали с сорокаградусной температурой. В больнице у пациента обнаружили воспаление в сердце и потемнение в легком.
Хирургическое вмешательство позволило извлечь из сердца больного зубочистку длиной шесть сантиметров. Врачи предполагают, что сначала она попала в легкие через дыхательный проход, а затем, проткнув стенки внутренних органов, переместилась из легкого в сердце.
Пациент признался журналистам, что мог вдохнуть зубочистку вместе с алкогольным напитком. Находясь в компаниях, он всегда бросал зубочистку в своей бокал, таким образом "помечая" его.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как молодая англичанка обнаружила в своем носу кольцо, пропавшее несколько лет назад.
Источник фото: "Правда.Ру"
Читайте также
Хирурги вытащили из сердца женщины швейную иглу
Пуговица в носу 35 лет мучила россиянку
Американец случайно забил себе в голову гвоздь
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский политик Дарья Митина развенчивает мнoжествo нелепых мифoв, кoтoрые запущены в медийнoе прoстранствo с пoдачи США в oтнoшении Венесуэлы.
Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние.
Давайте обратимся к истории любви первого российского императора Великого Петра. В отличие от Рюриковича Иоанна Грозного, Петр из дома семьи Романовых официально женат был всего дважды. От обеих супружниц имел потомство.
"Мы не можем быть единственной страной в мире, которая односторонне связана этим, либо каким-либо другим договором", - заявил Трамп.