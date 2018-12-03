Студент из Челябинска поймал сине-зеленую щуку

Студент из Челябинска, которого зовут Алексей Спирин, поймал на спиннинг щуку сине-зеленого цвета, рассказывает Поплавок.

Щука странного цвета попалась неподалеку от Свердловского тракта в реке Миасс.

Как рассказал сам студент, на его удилище уже не раз попадались щуки с отклонениями от нормы. Были хищницы с несоразмерно маленьким хвостом и большой головой. А однажды попалась щука с синим языком.

Что творится с щучьим племенем в Миасе, никто не знает. Обычно в таких случаях ставят дежурный диагноз: мутация из-за плохой экологии.

Фото: S-fishing.pro

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