Американец приплыл на Чукотку и попросил убежища в России

Гражданина Соединенных Штатов задержали российские пограничники. Мужчина отправился в плавание от берегов Аляски, а пристал на Чукотке, близ села Лаврентия.

У путешественника были с собой лишь права на управление ТС. Пограничникам мужчина рассказал, что хотел попасть в Китай. Собеседник "Интерфакс", знакомый с ситуацией, рассказал, что когда страннику объяснили, где он, то американский гражданин попросил политического убежища на территории России.

Планируется отправить гостя в Анадырь, где продолжится разбирательство. Источник агентства пояснил, что у задержанного подозревают психические проблемы.

В этом контексте стоит отметить, что в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району и в МИД РФ в Камчатском крае от комментариев воздержались.

Читайте также:

Китаец по ошибке попросил убежища в Германии