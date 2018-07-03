Куда податься: самые дешевые для переезда иностранные города

Порой от цен в Европе глаза на лоб лезут. Да и не только в Европе — та же Северная Америка может весьма удивить россиян своими расценками. Портал Nestpick рассказал, куда можно уехать "по дешевке", если невтерпеж.

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Так, самым дешевым городом для переезда стал Каир, столица Египта. Для того, чтобы переехать поближе к солнышку, песочку и верблюдам, потребуется каких-то 560 евро.

Недалеко от Каира ушел Бухарест, столица Румынии. Конечно, Румыния не может похвастаться одной из лучших инфраструктур в Европе или же высоким уровнем жизни, но за то для переезда в ее столицу потребуется всего 644 евро.

Сложно представить, зачем кому-то из россиян переезжать в Индию, но все же — относительно недорого выйдет переезд в местный город Бангалор. Придется выложить из своего кармана лишь 634 евро.

А вот самым дорогим городом для переезда, что неудивительно, стал Дубай. Составители рейтинга отметили, что для проживания в этом городе в первый месяц понадобится как минимум 3 тысячи евро.

Самым дорогим городом в Европе признан Лондон, столица Великобритании.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как аренда квартиры, оплата интернета, еда, транспорт и расходы на телефонную связь.

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