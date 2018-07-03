Куда податься: самые дешевые для переезда иностранные города

Порой от цен в Европе глаза на лоб лезут. Да и не только в Европе — та же Северная Америка может весьма удивить россиян своими расценками. Портал Nestpick рассказал, куда можно уехать "по дешевке", если невтерпеж.
Так, самым дешевым городом для переезда стал Каир, столица Египта. Для того, чтобы переехать поближе к солнышку, песочку и верблюдам, потребуется каких-то 560 евро.
Недалеко от Каира ушел Бухарест, столица Румынии. Конечно, Румыния не может похвастаться одной из лучших инфраструктур в Европе или же высоким уровнем жизни, но за то для переезда в ее столицу потребуется всего 644 евро.
Сложно представить, зачем кому-то из россиян переезжать в Индию, но все же — относительно недорого выйдет переезд в местный город Бангалор. Придется выложить из своего кармана лишь 634 евро.
А вот самым дорогим городом для переезда, что неудивительно, стал Дубай. Составители рейтинга отметили, что для проживания в этом городе в первый месяц понадобится как минимум 3 тысячи евро.
Самым дорогим городом в Европе признан Лондон, столица Великобритании.
При составлении рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как аренда квартиры, оплата интернета, еда, транспорт и расходы на телефонную связь.
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