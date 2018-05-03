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Источник Правда.Ру

Назван худший рок-музыкант за всю историю человечества

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Американский рок-певец Джон Бон Джови занял низшую строчку в списке музыкантов, вошедших в Зал славы рок-н-ролла. 

Назван худший рок-музыкант за всю историю человечества. 386557.jpeg

Портал Vulture составил рейтинг из 214 позиций, и группа Bon Jovi оказалась в самом хвосте списка. По словам музыкальных критиков, участники Bon Jovi играют не в рок-группе, а в фильме про рок-группу.

При этом отмечается, что за 30 с лишним лет существования коллектива музыканты  не выпустили ни одного хита. Отметим, что 213-ю строчку рейтинга заняла группа Queen, названная "самым переоцененным коллективом в истории поп-музыки".

По сути, свою славу группа получила только только после смерти фронтмена Фредди Меркьюри. Третьей худшей группой в истории рок-н-ролла стала образованная в 1973 году Journey, оказавшаяся на 212-м месте.

Первое место среди музыкантов Зала славы критики отдали Чаку Берри, которого  объявили основателем рока и одним из самых важных представителей американской культуры XX века.

Второе место заняли The Beatles, а третье досталось Бобу Дилану. В топ-10 также попали Элвис Пресли, Джеймс Браун, Принс, группы Ramones и Nirvana, певец Бадди Холли и блюзмен Мадди Уотерс.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что последние годы Советского Союза и последовавшие за ними 90-е в России стали временем расцвета того жанра, который получил название "русский рок". "Аквариум", "Чиж", "Чайф", "ДДТ", "Крематорий", "Пикник", "Алиса" из подпольных лидеров в тот период превратились во всеобщих кумиров, а пришедшие за ними группы занялись покорением ТВ и стадионов.

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Темы музыка рок-н-ролл джон бон джови
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