Названа польза пристрастия к кофе

Ученые из Бразилии пришли к выводу, что три чашки кофе в день оказывают позитивное влияние на здоровье человека.

Ученые из университета Сан-Пауло выяснили, что люди, регулярно потребляющие кофе, отличаются более чистыми артериями.

По данным DailyMail, три чашки кофе в день было достаточно для хорошего самочувствия, но пить больше считается опасным для сердца. В настоящее время проводятся исследования, что именно чистит артерии - сам кофеин или ранее обнаруженные антиоксиданты.

Исследование проводилось на основе диетических предпочтений и анализов артерий 4 400 человек.

Напомним, до этого ученые из Эдинбурга обнаружили, что кофе состоит из 1 000 биоактивных компонентов, многие из которых оказывают терапевтическое, противовоспалительное, противораковое и антифиброзное воздействие.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в фастфуде огромное количество канцерогенов, быстрых углеводов и сахара. А если гамбургер или картошку фри запить кофе, то это может увеличить количество сахара в организме человека в два раза. Примерно столько сахара находится в организме у больных диабетом.