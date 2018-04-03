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Источник Правда.Ру

Названа польза пристрастия к кофе

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Ученые из Бразилии пришли к выводу, что  три чашки кофе в день оказывают позитивное влияние на здоровье человека.

Названа польза пристрастия к кофе. 385398.jpeg

Ученые из университета Сан-Пауло выяснили, что люди, регулярно потребляющие кофе, отличаются более чистыми артериями.

По данным DailyMail, три чашки кофе в день было достаточно для хорошего самочувствия, но пить больше считается опасным для сердца. В настоящее время проводятся исследования, что именно чистит артерии - сам кофеин или ранее обнаруженные антиоксиданты.

Исследование проводилось на основе диетических предпочтений и анализов артерий 4 400 человек.

Напомним, до этого ученые из Эдинбурга обнаружили, что кофе состоит из 1 000 биоактивных компонентов, многие из которых оказывают терапевтическое, противовоспалительное, противораковое и антифиброзное воздействие. 

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в фастфуде огромное количество канцерогенов, быстрых углеводов и сахара. А если гамбургер или картошку фри запить кофе, то это может увеличить количество сахара в организме человека в два раза. Примерно столько сахара находится в организме у больных диабетом.

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