Ученые назвали существ, способных пережить смерть

Российские ученые пришли к выводу, что список существ, способных пережить смерть, должна возглавить беспозвоночная тихоходка.

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Известно, что некоторые виды могут обходиться без воды и кислорода сотни, а порой и тысячи, лет. Как пишет издание Актуальные новости, водяной медведь или беспозвоночная тихоходка при неблагоприятных условиях становится похожа на высохший бочонок.

Тихоходка известна способностью к заамедлению обмена веществ на 100%. Существо, впавшее в "кому", может выжить в космосе, вакууме, токсичной, щелочной и кислотной средах.

При этом некоторые растения и большинство холоднокровных при опасности и низких температурах тоже останавливают обмен веществ. К примеру, лесная лягушка способна выжить даже после полного обледенения.

Тихоходки, тип беспозвоночных животных, считаются самыми выносливыми существами планеты. В частности, они способны на протяжении 20 месяцев переносить пребывание в жидком кислороде при температуре минус 193 градуса Цельсия.

Главное открытие - ген Dsup, обнаруженный у тихоходок, может быть пересажен клеткам человека для защиты от радиации и других экстремальных условий окружающей среды.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что ученые назвали животное, которое переживет все остальные организмы на земле после глобальных катастроф. Микроскопические позвоночные тихоходки будут существовать еще как минимум 10 миллиардов лет. Это значительно больше, чем человеческая раса и другие виды.