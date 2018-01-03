Назван самый привлекательный женский типаж

Американские ученые заявили, что самыми привлекательными для мужчин являются женщины со светлыми волосами средней длины.

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По данным ученых из Аугсбургского университета США, последний эксперимент показал, что большинство мужчин предпочитают блондинок.

Что характерно, для создания брака респонденты скорее выбрали бы женщину с темными волосами. Отдельно отмечено, что самым предпочтительным является наличие у женщины волос средней длины.

Ученые отмечают, что древние люди рассматривали цвет волос как критерий для выбора потенциального партнера, так как волосы темнеют с возрастом. Ученые также предполагают, что на предпочтения могли повлиять СМИ и кинокультура,

"Правда.Ру" ранее писала о том, что самиыми близкими к "математическому эталону красоты", по мнению ученых из Медицинской школы Льюиса Катца Темпльского университета (Филадельфия), являются девушки с лицом сердцевидной формы.

Как пишет Daily Mail, со ссылкой на исследование, понятие "математической красоты" подразумевает не только идеальные контуры лица, но и размеры, а также соотношения частей, в совокупности делающих его гармоничным, сбалансированным и привлекательным.

Лицо сердцевидной формы воплощает в себе идеал молодости, поэтому на эту форму и ориентируются в омолаживающей хирургии.