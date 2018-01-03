Американские ученые заявили, что самыми привлекательными для мужчин являются женщины со светлыми волосами средней длины.
По данным ученых из Аугсбургского университета США, последний эксперимент показал, что большинство мужчин предпочитают блондинок.
Что характерно, для создания брака респонденты скорее выбрали бы женщину с темными волосами. Отдельно отмечено, что самым предпочтительным является наличие у женщины волос средней длины.
Ученые отмечают, что древние люди рассматривали цвет волос как критерий для выбора потенциального партнера, так как волосы темнеют с возрастом. Ученые также предполагают, что на предпочтения могли повлиять СМИ и кинокультура,
"Правда.Ру" ранее писала о том, что самиыми близкими к "математическому эталону красоты", по мнению ученых из Медицинской школы Льюиса Катца Темпльского университета (Филадельфия), являются девушки с лицом сердцевидной формы.
Как пишет Daily Mail, со ссылкой на исследование, понятие "математической красоты" подразумевает не только идеальные контуры лица, но и размеры, а также соотношения частей, в совокупности делающих его гармоничным, сбалансированным и привлекательным.
Лицо сердцевидной формы воплощает в себе идеал молодости, поэтому на эту форму и ориентируются в омолаживающей хирургии.
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