Обнародован список знаменитостей, которые могут покинуть мир в 2018 году

Сайт мрачных прогнозов о судьбе знаменитостей опубликовал список имен тех, кто может умереть в 2018 году.

Портал The DeathList, который существует с 1987 года, обнародовал предсказание на 2018 год.

В список вошли актер Кирк Дуглас (102 года), муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп (97 лет), американский политик Джон Маккейн (82 года), экс-президенты США Джимми Картер и Джордж Буш-старший (обоим по 94 года)/

Также в списке находятся модельер Пьер Карден (96 лет), бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе (94 года), певец Шарль Азнавур (94 года), бывший папа римский Бенедикт XVI (91 год), экс-президент Египта Хосни Мубарак (90 лет), «Бонд» Шон Коннери (88 лет), ученый Стивен Хокинг (76 лет), создатель комиксов мира Marvel Стэн Ли (96 лет).

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