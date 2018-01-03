Синоптики: Рождество в Москве будет очень теплым

Российские синоптики заявили, что температура воздуха в Москве 7 января может прогреться до 4-5 градусов тепла, что, возможно, станет абсолютным рекордом.

По данным специалистов, за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве подобный случай зафиксирован 7 января 2007 года, когда температура поднялась до 3,5 градусов тепла.

Отметим, что в этом году в первых числах января температура воздуха превышала климатическую норму на 9-10 градусов.

Метеорологи также не исключают возможность установления рекордно теплой погоды 6 января - в этот день температура воздуха прогреется до плюс 2-3 градусов.

Аналогичный показатель был зафиксирован в 1973 году - тогда воздух прогрелся до 3,6 градусов со знаком плюс.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что в отчете Всемирной метеорологической организации говорится о том, что в 2016 году средняя температура была на 1,1 градуса выше доиндустриального уровня.

По словам директора Всемирной программы исследований климата Дэвида Карлсона, даже без сильного течения Эль-Ниньо в 2017 году наблюдались значительные изменения по всей планете. Именно они являются "сложными пределами нашего понимания климатической системы".

Отмечается, что в странах Южной и Центральной Африки были сильные засухи, а уровень морей резко вырос. Кроме того, теплые воздушные волны добрались до Арктики. Они рискуют изменить климатическую картину в Канаде и США, отмечают исследователи. Там будет теплая погода, а в страны аравийского полуострова, наоборот, накроет холод.