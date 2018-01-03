Ученые: побочные эффекты медикаментов необходимо контролировать

Специалисты американского управления по санитарному надзору (FAERS) заявили, что побочные эффекты медикаментов сегодня являются серьезной проблемой.

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По данным ведомства, более сорока тысяч людей умирает ежегодно в США по этой причине. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов не так давно провело проверку базы данных побочных эффектов лекарств.

Несмотря на то, что базы постоянно обновляются и часто используются исследователями, текущие данные слишком расплывчаты чтобы их использовать.

Как пояснил Брайан Шоичет из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и его коллеги из Novartis Institutes for BioMedical Research, анализ базы данных FAERS выявил множество проблем.

К примеру, одно лекарство может иметь несколько имен - химическое наименование, плюс названия брендов - и база данных не берет это в расчет. По словам Шоичета, есть несколько способов улучшения систем подобных FAERS.

Таким образом, базе нужна автоматическая привязка медикаментов к их ингредиентам и сбор информации о дозировке, подытожили ученые.

Недавно американские ученые доказали: лекарства, выпущенные более полувека назад, сохраняют свои лечебные свойства и не наносят вреда. Но при этом редко какая фармацевтическая компания указывает на упаковках срок хранения больше пяти лет. Налицо стремление повысить продажи за счет необоснованной утилизации залежавшихся лекарств.

Исследование провели сотрудники Калифорнийской службы по борьбе с отравлениями (американский Роспотребнадзор) совместно с учеными местного университета. Выяснилось, что 14 лекарственных препаратов, которые были выпущены в 60-е годы ХХ века, до сих пор сохранили свою эффективность и не приобрели свойств, которые могут отрицательно сказаться на пациентах.