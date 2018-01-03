Названа главная опасность дневного сна

Американские ученые заявили о негативном влиянии дневного сна на здоровье человека.

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Профессор Калифорнийского университета в Беркли Мэттью Уолкер рассказал Business Insider, что дневной сон может быть полезным для мозга и для организма в целом.

При этом сон днем может стать проблемой, так как в дневное время человек "накапливает сонливость".

По словам Уолкера, если вздремнуть на более чем 40-50 минут, сонливость сбивается и впоследствии повышается вероятность того, что человеку будет труднее выспаться ночью и заснуть в принципе.

"Сон не похож на банк. Нельзя накопить задолженность и затем надеяться ее погасить. Так что во сне действует принцип "все или ничего". Нельзя сократить сон в течение недели, а затем попытаться залпом заспаться на выходных", - заявил ученый.

Сомнолог также добавил, что если лишить человека восьми часов сна на одну ночь, а затем в последующие три ночи дать ему вдоволь выспаться, он будет спать дольше, но уже не сможет вернуть те восемь часов.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что сон, который длится меньше 7-8 часов, может привести к смерти. В первую очередь опасность грозит людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Исследование проводилось в течение 16 лет. Ученые проверяли состояние здоровья более 1300 человек, средний возраст которых 49 лет. Каждый третий участник испытания имел повышенный уровень холестерина, сахара, страдал повышенным давлением. Как отмечают авторы исследования, Американская ассоциация сердца (American Heart Association), по окончанию испытания 22% больных скончались. У тех же, кто спал меньше 6 часов в сутки, риск инсульта повысился в два раза.