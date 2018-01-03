Жительница Сакраменто, выпускница религиозной школы, выставила свою девственность на аукцион.
Калифорнийка Бейли Гибсон, после того, как разочаровалась в своем женихе и порвала с ним отношения, выставила свою девственность на специальном аукционе.
Выяснилось, что в детстве девушке позволяли смотреть только религиозные передачи, а в 16 лет отдали в закрытую христианскую школу.
С мужчинами там было запрещено общаться, и это сказалось на отношениях. По окончании школы Гибсон познакомилась с молодым человеком, за которого мечтала выйти замуж. Жених же переспал с бывшей подругой девушки.
Отмечается, что владелец торгов заявил, что ранее продал невинность 20-летней девушки за $400 тыс., из которой половину суммы забрал себе.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что Всемирная организация здравоохранения предлагала считать бесплодием и, соответственно, инвалидностью неспособность найти подходящего для заведения детей сексуального партнера.
Отмечается, что нововведение может привести к росту популярности суррогатного материнства, позволив людям обзаводиться потомством независимо от того, есть ли у них партнер или нет.
Инициатива ВОЗ уже вызвала бурные споры. Противники нововведения утверждают, что организация предлагает решать социальные проблемы, "используя человеческие тела".
Сторонники отмечают возможное положительное влияние на демографию.
В качестве альтернативной точки зрения предлагаем интервью профессора, члена президиума Российского общества школьной и университетской медицины Эльмиры Мингазовой. Эксперт рассказала о том, стоит ли вообще заниматься сексуальным воспитанием, как научить людей быть счастливыми в браке, как вырастить здоровое общество и направить демографическую политику наконец в нужное русло.
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