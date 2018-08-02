Американка дожила до 100 лет из-за одиночества

106-ой день Рождения отметила Луиза Жан Синьоре из Нью-Йорка. О том, как ей удалось дожить до столь преклонного возраста, она рассказала New York Post.

Фото: WABC-TV / YouTube

Долгожительница родился в 1912 году в семье американцев с итальянскими корнями. До 65 лет она проработала в компании, занимающейся пассажирскими перевозками, и ушла на пенсию. Сейчас она живет одна, но часто посещает центр для пожилых людей.

Синьоре потеряла жениха во время Второй мировой войны. После утраты она не выходила замуж и не заводила детей. "Я незамужняя. Думаю, это секрет моего долголетия", - рассказывает она.

Дожить до 106 лет, сохранив здоровье и сознание, ей удалось благодаря занятиям физкультурой. С девяти лет она плавала, потом занималась ходьбой, танцами. Каждый день женщина делает зарядку.

Не менее важен ее рацион питания, в который входит только здоровая пища. Синьоре делится воспоминаниями о семейных обедах: "Каждый вечер у нас были салат, фрукты и овощи. И всегда вино на столе. А пирог и газировка только по воскресеньям".

«Никогда не думала, что доживу до этого, - говорит она. - Когда я только начала ходить в этот центр, тут была женщина, которой исполнилось 100 лет. Я говорила: "Боже мой! Ей 100 лет!" А теперь мне самой 106».