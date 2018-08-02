Минобороны рассекретило правду о создании ВДВ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем официальном сайте уникальные документы о создании и становлении Воздушно-десантных войск. Например, с помощью них можно подробнее ознакомиться с главным символом войск — голубым беретом.
Данная акция приурочена ведомством ко Дню Воздушно-десантных войск, что празднуется сегодня, 2 августа.
Опубликованные документы относятся ко времени Великой Отечественной войны. Среди них — положение о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, подготовленное буквально за несколько дней до начала боевых действия 1941 года. Также на официальном сайте ведомства опубликованы документы, определившие боевой состав частей воздушно-десантных корпусов, что в сентябре того же года вступили в войну с фашистскими захватчиками.
Всем любителям военной истории также интересно будет взглянуть и на боевую характеристику командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Маргелова. В будущем именно он станет легендарным командующим Воздушно-десантных войск.
Главный символ ВДВ — голубой берет, оказывается, был утвержден в 1969 году маршалом Советского Союза Андреем Гречко. На сайте Минобороны РФ можно ознакомиться с этим приказом.
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