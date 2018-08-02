Часть путинского "Кортежа" получит советское имя

Мотоцикл сопровождения проекта "Кортеж" в скором времени поступит в продажу. На рынок мотоцикл войдет под названием "Иж".

Фото: kalashnikov.media

По словам генерального директора государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, бренд этот хорошо известен россиянам еще с советских времен. В данный момент бренд "Иж, отметил Чемезов, принадлежит концерну "Калашников", который и ведет работы над новой машиной.

Пока неизвестно, будет ли мотоцикл в полной мере соответствовать проекту "Кортеж". Но, по словам Сергея Чемезова, уже известно, что он будет продаваться не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом.

Проект "Кортеж" — именование семейства автомобилей класса люкс для первых лиц государства. В него входят уже упомянутый мотоцикл, а также внедорожник, лимузин и минивэн. Мировая премьера новой линейки автомобилей состоится в конце августа. После этого начнется сбор заявок. Продажи же начнутся с января следующего года. Вложения бюджета в проект составят больше десяти миллиардов рублей.

Отметим, что ранее, весной этого года, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что новый мотоцикл проекта "Кортеж" готов и как минимум не уступает западным аналогами. Разработчики отмечают, что машина весит полтонны, оснащена двигателем мощностью 150 л. с. и способна развивать скорость в 250 км/ч.

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