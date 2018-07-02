Вуду ни при чем: мертвая африканка очнулась в морге

Жуткий случай произошел в Южно-Африканской республике. После дорожно-транспортного происшествия медики посчитали женщину мертвой, так как она не подавала никаких признаков жизни. Они доставили в морг города Карлтонвилля в провинции Гаутенг.
Через какое-то время работник морга решил проверить тело и, к своему удивлению обнаружил, что женщина дышит. Несчастную тут же отправили в больницу сотрудники судебной полиции.
Власти отмечают, что в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадала женщина, погибли двое человек.
Это уже далеко не первый случай в текущем году, когда кто-то просыпается в морге после того, как его объявили мертвым. Так, в январе, заключенный тюрьмы в испанском регионе Астурия пришел в сознание за несколько часов до того, как должно было пройти вскрытие его тела. Отмечается, что по меньшей мере три врачи засвидетельствовали его смерть.
Подобное случалось в Южно-Африканской республике и ранее. Семь лет назад в морге Восточного Кейптауна раздался крик — это 50-летний мужчина, признанный мертвым, вдруг пришел в себя в морге. В 2016 году еще одна жертва дорожно-транспортного происшествия была объявлена мертвой, но буквально на следующий день сотрудники морга обнаружили, что она дышит.
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