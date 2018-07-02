Стоунхендж больше не овеян тайной: раскрыт секрет его строительства

Одни из самых загадочных и завораживающих объектов Стоунхендж получил объяснение. Исследователи из Музея Уэльса и Лейстерского университета обработали результаты работы геолога Герберта Томаса и обнаружили новые особенности строительства каменного сооружения.
Археологический памятник пытались изучить неоднократно. Теперь группа ученых решила углубиться в уже полученные знания. Они пересмотрели теорию, по которой Томас предположил, что древние валуны доставили с горы Пресели. Он также описал возможный вариант их транспортировки - люди могли переправлять камни при помощи лодок вдоль побережья.
Новую жизнь в эту теорию вдохнули современные ученые. Изучив образцы, которые собрали еще в 1906 году до выдвижения версии, указанной выше, они пришли к выводу, что изначально валуны транспортировали к реке Монноу на животных, после этого строительный материал переправляли через реку Северн. На следующем этапе древние люди спускали камни к Эйвону.
Ранее "Правда.Ру" писала, раскопки вблизи знаменитого мегалитического сооружения Стоунхендж позволили найти подтверждение тому, что археологическое городище в этом месте возникло в середине VIII тысячелетия до нашей эры. Следовательно, люди жили здесь на пять тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор и, наверное, могли быть первыми строителями доисторического памятника.
В Эмесбери и Уилтшире (Amesbury, Wiltshire), в полутора километрах от Стоунхеджа, в лагере Веспасиана, командой британских археологов под руководством Дэвида Жака (David Jacques) из Open University (Великобритания) были сделаны находки, которые позволяют сделать вывод, что люди поселились в этих краях намного раньше 2500 года до нашей эры. Именно такая дата была принята научным сообществом.
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