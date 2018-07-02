Почему на Байконуре запретили соцсети и мессенджеры

Директор космодрома Байконур Евгений Раковский запретил своим подопечным пользоваться во время работы социальными сетями и мессенджерами. Речь идет не только о рабочих компьютерах — работникам космодрома запретили использовать соцсети и мессенджеры даже со своих личных устройств, например, мобильных телефонов, планшетов и так далее.
Также ранее стало известно, что на Байконуре руководство введет цифровой документооборот. На практике это будет означать, что рабочие документы и планы будут направляться руководителям подразделений непосредственно на специально выданные для этого планшеты. Для служебной переписки же руководство космодрома настоятельно рекомендует своим подопечным не использовать ничего кроме корпоративного сервиса электронной почты.
Данное нововведение призвано предотвратить возможные утечки информации. В документе перечисляются социальные сети и мессенджеры, отныне находящиеся под запретом. Среди них есть и Telegram. Напомним, что Роскомнадзор практически весь текущий год тщетно пытается заблокировать данный мессенджер на территории Российской Федерации из-за того, что создатели и представители мессенджера отказываются передать Федеральной Службе Безопасности ключи шифрования. Эти ключи при желании позволили бы сотрудникам ФСБ и иных ведомств получить свободный доступ к переписке любого пользователя Telegram.
Читайте также:
Глава Минсвязи встал на защиту Telegram. С чего вдруг?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Проживающий в Канаде актер Алексей Серебряков рассказал, кто же заставил его сказать те самые слова о России.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы
В Кунгуре представители ЖКХ начали снимать с жителей плату за дождевую воду.
В свете событий, произошедших с Томми Робинсоном, журналисты стали обращаться к заявлению довольно смелого политика Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.