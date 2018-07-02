Почему на Байконуре запретили соцсети и мессенджеры

Директор космодрома Байконур Евгений Раковский запретил своим подопечным пользоваться во время работы социальными сетями и мессенджерами. Речь идет не только о рабочих компьютерах — работникам космодрома запретили использовать соцсети и мессенджеры даже со своих личных устройств, например, мобильных телефонов, планшетов и так далее.

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Также ранее стало известно, что на Байконуре руководство введет цифровой документооборот. На практике это будет означать, что рабочие документы и планы будут направляться руководителям подразделений непосредственно на специально выданные для этого планшеты. Для служебной переписки же руководство космодрома настоятельно рекомендует своим подопечным не использовать ничего кроме корпоративного сервиса электронной почты.

Данное нововведение призвано предотвратить возможные утечки информации. В документе перечисляются социальные сети и мессенджеры, отныне находящиеся под запретом. Среди них есть и Telegram. Напомним, что Роскомнадзор практически весь текущий год тщетно пытается заблокировать данный мессенджер на территории Российской Федерации из-за того, что создатели и представители мессенджера отказываются передать Федеральной Службе Безопасности ключи шифрования. Эти ключи при желании позволили бы сотрудникам ФСБ и иных ведомств получить свободный доступ к переписке любого пользователя Telegram.

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