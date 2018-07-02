Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине

Житель Соединенных Штатов Америки поделился в Twitter забавной и интересной историей о том, как его четырехлетняя дочь чуть не разрушила семью случайной находкой в отцовском автомобиле.
Так, мужчина в подробностях поведал историю. По его словам, за семейным ужином дочка поинтересовалась у матери, что ее лифчик делает в отцовской машине. По словам американца, в тот момент взгляд его супруги был ужасен, ведь данный предмет нижнего белья никак не мог принадлежать ей — она не была в автомобиле супруга уже долгое время. Мужчина попытался защититься, не представляя, что имела ввиду дочь. Маленькая девочка же оказалось упертой, и уверяла, что видела белую чашечку с ремешками.
Американскому семейству пришлось в полном составе отправиться в гараж, чтобы посмотреть, что же именно видела маленькая девочка в салоне. Оказалось, что за предмет женского нижнего белья девочка приняла респиратор, который и правда находился на сиденье отцовского автомобиля.
Остается, правда, неизвестным, чиста ли совесть главы семейства и как сильно он обрадовался тому, что "лифчиком" оказался респиратор.
Эта история очень понравилась пользователям Twitter и моментально стала популярной. Комментаторы выражали свое сочувствие в связи с тем, что у американца такая назойливая и дотошная дочь. Некоторые отметили, что сын бы отца "не сдал".
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