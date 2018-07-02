Как узнать силу человека по голосу

По агрессии, которая вкладывается в крик или даже речь, мы можем различать более сильных и слабых людей. К такому выводу пришли ученые из Сассекского университета, группу которых возглавил Джордан Рейн.

Они провели эксперимент. Его участники смогли правильно определить в 94 % случаев силовые качества людей, запись крика и разговора которых слушали. Об этом пишет "N+1".

Голос - это мощный инструмент коммуникации. Его используют при общении и животные. В том числе по сигналу и его силе они могут определить характеристики существа, которое его посылает. Например, новозеландские летучие мыши могут рассказать самке о длине своих рук при помощи голосовых оповещений. Это важный для вида показатель.

Люди более осознанно воспринимают голосовые сигналы. Так, только услышав чей-то голос, мы можем определить пол человека, его национальность и эмоциональное состояние. А возможно ли понять лишь по звуковым сигналам вес, рост и силу говорящего, решили проверить англичане.

В эксперименте участвовали 30 женщин и 31 мужчина. Крик и агрессивную речь каждого из них записали. Затем дали послушать аудио другим группам, состоящим из 45 и 56 человек. Чтобы результаты теста были более точными, измерили рост, объем бицепса и силу хвата записанных испытуемых.

Слушатели определяли, сравнительно или намного сильнее/слабее человек на аудио. Результаты теста показали, что значительно превышающих по силе участников распознали в 94 % случаев, сравнительно сильных - в 82%. При этом практически со 100%-м результатом слушатели выявили силу человека по крику.

Ученые отметили, что женщины, прослушивающие записи, преуменьшали свои способности, а мужчины наоборот преувеличивали.