Белорусские пограничники не пустили в страну "поэтку-перформерку-транс-активистку" из США

Беларусь не пустила на свою землю "гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку" Алок Вейд-Мэнон. В планах у нее было выступление в столице, отмечает Sputnik Беларусь.
Мероприятие должно было состояться при поддержке интернет-проекта, который посвящен гендеру. Организатор встречи рассказала, что пограничники в аэропорту объяснили свои действия, сославшись на статью №30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства".
Эта статья позволяет работникам таможенной службы не пустить на территорию страны иностранца по целому ряду причин. Это может быть как непогашенный штраф, так и угроза нравственности жителей государства.
Отметим, несостоявшаяся гостья Минска позиционирует себя как "гендерно-небинарного" человека, т. е. по отношению к себе выбирает местоимение "мы". Планировалось, что беседовать с белорусами Алок будет о насилии, домогательстве, а также феминизме.
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