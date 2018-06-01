Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Фото: http://consultwork.ru

Федеральная служба государственной статистики обнародовала список самых высокооплачиваемых профессий в России. За год лидеры списка не поменялись, но, стоит отметить, изменился их средний заработок.

По состоянию на март этого года в тройку лидеров с самой высокой ежемесячной зарплатой вошли специалисты, занятые в сфере добычи природного газа и нефти. По сравнению с 2017 годом их ежемесячный доход увеличился аж на 20 процентов и составил 127 431 рубль.

Второе место в списке самых оплачиваемых российских профессий занимают люди, чьи специальности связаны с производством табака. Их зарплата по сравнению с прошлым годом, также, как и у нефтяников, выросла, правда, чуть меньше — на 16 процентов. Средний ежемесячный заработок специалиста табачного производства в России на март 2018 года составил 115 367 рублей.

Неплохо платят в России и работникам сферы производства кокса и нефтепродуктов — их средняя ежемесячная зарплата составила 114 264 рубля, и по сравнению с прошлым годом выросла на 18 процентов.

Стоит отметить, что по данным Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России по сравнению с прошлым годом выросла на 10,4 процента и сейчас составляет 43 550 рублей.

В 2014–2017 годах реальные доходы россиян, пусть и не критично, но падали. Снижение составляло 0.7 процентов в 2014 году, 3.2 — в 2015, 5.8 — в 2016. Но в следующем году показатели несколько снизили свое падение — в 2017 году снижение составило лишь 1.7 процент.

Немаловажно, что в 2018-м российское правительство ожидает реальный рост доходов населения на уровне 2.3 процентов.

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