Опускаю чайный пакетик в воду, и токсины исчезают: в чём секрет

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Задумывались ли вы, что обычный чайный пакетик способен сделать воду чище? Исследователи выяснили, что заваривание чая может удалить из воды тяжёлые металлы, включая свинец и кадмий.

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Как это работает

Оказалось, что листья чая в процессе заваривания поглощают вредные вещества. Чем дольше чай настаивается, тем эффективнее этот процесс. Исследование показало, что пакетик, заваренный в течение 3-5 минут, способен удалить до 15% свинца из воды. Если же чай оставить на более длительное время, он может забрать еще больше токсинов.

Если чай заваривать как можно дольше, то есть шанс удалить из воды практически все вредные вещества.

Какой чай работает лучше

Во время эксперимента учёные протестировали различные виды чая, материалы пакетиков и способы заваривания. Они обнаружили, что разные сорта чая в разной степени поглощают тяжёлые металлы, такие как свинец, хром, медь и цинк.

Наибольшую эффективность продемонстрировали пакетики из целлюлозы. Они справляются с поглощением токсинов лучше, чем хлопковые или нейлоновые аналоги.

Можно ли очищать воду чаем

Несмотря на удивительные свойства чая, ученые предупреждают: не стоит рассматривать его как полноценное средство очистки воды.

Мы не являемся специалистами в области здравоохранения, поэтому не известно, насколько снижение содержания свинца в воде с помощью чая повлияет на здоровье населения. Однако важно понимать, что регулярное употребление чая может снизить потребление токсинов.

Интересно, что этот эффект может частично объяснить, почему в регионах, где чай пьют чаще, наблюдается более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.



Ка́дмий (химический символ — Cd, от лат. Cadmium) — химический элемент 12-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы второй группы, IIB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 48.

