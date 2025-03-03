Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глубокий вдох, быстрые выдохи… Нет, это не йога, а отчаянная попытка обойти алкотестер
Не замечали как личность: Анна Семенович рассказала, как пыталась уменьшить грудь
Шокирующее заявление: ВСУ использовали гражданских как живой щит
Рак отступает: эксперты рассказали об особом свойстве чая матча
Хрустальная ловушка: как привычная посуда может добавить в ваш рацион неожиданный элемент
Всего 1 упражнение запускает бешеное жиросжигание: фитнес-эксперт раскрыла главный секрет
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Забытая крепость древнего Китая: почему её существование не укладывается в учебники
Секрет горничных раскрыт: полы в доме будут сиять, как в 5-звездочном отеле — вот что они добавляют в воду

Опускаю чайный пакетик в воду, и токсины исчезают: в чём секрет

1:57
Страхование

Задумывались ли вы, что обычный чайный пакетик способен сделать воду чище? Исследователи выяснили, что заваривание чая может удалить из воды тяжёлые металлы, включая свинец и кадмий.

чай
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чай

Как это работает

Оказалось, что листья чая в процессе заваривания поглощают вредные вещества. Чем дольше чай настаивается, тем эффективнее этот процесс. Исследование показало, что пакетик, заваренный в течение 3-5 минут, способен удалить до 15% свинца из воды. Если же чай оставить на более длительное время, он может забрать еще больше токсинов.

Если чай заваривать как можно дольше, то есть шанс удалить из воды практически все вредные вещества.

Какой чай работает лучше

Во время эксперимента учёные протестировали различные виды чая, материалы пакетиков и способы заваривания. Они обнаружили, что разные сорта чая в разной степени поглощают тяжёлые металлы, такие как свинец, хром, медь и цинк.

Наибольшую эффективность продемонстрировали пакетики из целлюлозы. Они справляются с поглощением токсинов лучше, чем хлопковые или нейлоновые аналоги.

Можно ли очищать воду чаем

Несмотря на удивительные свойства чая, ученые предупреждают: не стоит рассматривать его как полноценное средство очистки воды.

Мы не являемся специалистами в области здравоохранения, поэтому не известно, насколько снижение содержания свинца в воде с помощью чая повлияет на здоровье населения. Однако важно понимать, что регулярное употребление чая может снизить потребление токсинов.

Интересно, что этот эффект может частично объяснить, почему в регионах, где чай пьют чаще, наблюдается более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Ка́дмий (химический символ — Cd, от лат. Cadmium) — химический элемент 12-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы второй группы, IIB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 48.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Недобросовестные продавцы: фальшивки заполонили отечественный рынок
Экономика и бизнес
Недобросовестные продавцы: фальшивки заполонили отечественный рынок Аудио 
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Красота и стиль
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Сводка с фронта: курское село завалено трупами боевиков ВСУ, армия РФ хочет возвратить Херсон Дмитрий Плотников
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
Шокирующее заявление: ВСУ использовали гражданских как живой щит
Сводка с фронта: курское село завалено трупами боевиков ВСУ, армия РФ хочет возвратить Херсон
Рак отступает: эксперты рассказали об особом свойстве чая матча
Хрустальная ловушка: как привычная посуда может добавить в ваш рацион неожиданный элемент
Всего 1 упражнение запускает бешеное жиросжигание: фитнес-эксперт раскрыла главный секрет
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Забытая крепость древнего Китая: почему её существование не укладывается в учебники
Секрет горничных раскрыт: полы в доме будут сиять, как в 5-звездочном отеле — вот что они добавляют в воду
Не знаете, что купить на весну? 8 ключевых правил выбора верхней одежды
Менделеев против медиумов: научное расследование спиритизма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.