Тёмная сторона хранения еды: что в вашем холодильнике не должно быть никогда

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Холодильник — одно из лучших изобретений, позволяющее сохранять продукты свежими. Но удивительно, что некоторые из них там только портятся быстрее! Возможно, вы тоже совершаете эти ошибки, не подозревая об их последствиях. Разбираемся, какие продукты нельзя хранить в холодильнике и как продлить их свежесть.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

1. Хлеб

Многие считают, что охлаждение продлевает свежесть хлеба, но это не так. В холодильнике он впитывает влагу, что приводит к быстрому зачерствению. Кроме того, влажная среда способствует появлению плесени. Особенно вредно хранить хлеб в полиэтиленовом пакете без доступа воздуха — в таких условиях активно размножаются бактерии.

Как правильно хранить хлеб? Лучше всего заморозить его. При низких температурах погибают промышленные дрожжи, а вкусовые качества сохраняются. В морозильнике хлеб может оставаться свежим до пяти месяцев. Перед употреблением просто разогрейте его на сухой сковороде или в духовке.

2. Бананы

Хранение бананов в холодильнике — частая ошибка. В холоде кожура темнеет, а мякоть теряет вкус. Если вы купили зелёные бананы, они просто перестанут дозревать, поскольку ферменты, отвечающие за этот процесс, разрушаются при низких температурах.

Лучший вариант — оставлять бананы при комнатной температуре, а чтобы они не темнели, обмотать ножку фольгой. Спелые фрукты можно очистить, нарезать и заморозить. Измельчив замороженный банан в блендере, вы получите натуральное банановое мороженое без сахара и молока.

3. Картофель

Картофель действительно любит прохладу, но не холод. В холодильнике крахмал превращается в сахар, что придаёт клубням сладковатый привкус. При жарке или запекании такой картофель может образовывать акриламид — канцероген, вредный для здоровья.

Храните картофель в прохладном тёмном месте, например, в закрывающемся ящике или сетке. А вот варёную картошку, наоборот, лучше убирать в холодильник: охлаждение снижает её гликемический индекс, делая более полезной даже после разогрева.

4. Мёд

Мёд спокойно хранится при комнатной температуре до двух лет, но в холодильнике он быстро кристаллизуется и становится твёрдым. Кроме того, повышенная влажность может вызвать процесс брожения, что испортит продукт.

Лучший способ хранения мёда — в герметичной ёмкости в тёмном месте, вдали от солнечного света.

5. Авокадо

Ошибка многих — убирать авокадо в холодильник. При длительном охлаждении фрукт становится мягким, тёмным и теряет вкусовые качества.

Как хранить правильно? Если авокадо ещё твёрдое, оставьте его при комнатной температуре. Проверить спелость просто: удалите плодоножку — если под ней зелёный цвет, фрукт свежий, если тёмный — внутри будет чернота. А чтобы дольше сохранить спелое авокадо, положите его в контейнер с водой и уберите в холодильник. Так фрукт останется свежим намного дольше.

6. Оливковое масло

Некоторые масла после вскрытия действительно хранят в холодильнике, но оливковое — исключение. В холоде оно мутнеет, кристаллизуется и становится трудно используемым. При этом срок годности не увеличивается.

Оливковое масло следует хранить в тёмном месте с плотно закрытой крышкой. Не оставляйте бутылку на свету, так как на воздухе жиры окисляются, превращаясь в канцерогены. После вскрытия масло следует использовать в течение месяца.

Эти шесть продуктов не стоит хранить в холодильнике, если хотите сохранить их свежими и полезными.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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