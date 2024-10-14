Самые нестандартные страховые случаи: от инопланетян до фэнтези-футбола

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперт Наталья Челухина, профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала о самых необычных формах страхования, существующих на мировом рынке. По её словам, страховые компании готовы предоставлять полисы не только для стандартных ситуаций, но и для экзотических рисков, таких как похищение инопланетянами, зомби-апокалипсис, встречи с привидениями или полтергейстами.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Также она рассказала о популярности страхования, связанного с виртуальными играми, особенно в сфере фэнтези-футбола. В последние годы некоторые компании начали предлагать полисы, которые покрывают финансовые потери владельцев фэнтези-команд, если ключевой игрок получит травму. Это стало актуальным, поскольку индустрия фэнтези-спорта в США оценивается в миллиарды долларов.

Кроме того, страхование домашних животных — ещё одна необычная категория. По словам эксперта, страховщики охотно предлагают полисы на случай утраты, гибели или возникновения ветеринарных расходов. Страховать можно как обычных домашних питомцев, так и экзотических животных, пишет "РГ".

Особую категорию составляют страховые полисы для защиты частей тела или редких профессиональных навыков. Например, известны случаи, когда футболисты страховали ноги, музыканты — пальцы и голос, а компании — вкусовые рецепторы и обонятельные системы своих экспертов.

Уточнения

Страховка — система экономических отношений, имеющая целью возмещение убытков от каких-либо случайных событий;



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