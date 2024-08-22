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"Росгосстрах": 37% родителей водят детей на медосмотр чаще, чем раз в год

В преддверии учебного года: родители усилили контроль за здоровьем детей
1:21
Страхование

Перед началом учебного года родители всё чаще проверяют здоровье своих детей. По данным исследования, проведённого Финансовым университетом при Правительстве РФ, 33% родителей ежегодно приводят детей на медкомиссию, а 37% проходят такие осмотры чаще. В России лишь 4,4% граждан считают такие меры излишними.

В преддверии учебного года: родители усилили контроль за здоровьем детей
Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

"Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" отметили рост числа обращений на 10% по сравнению с прошлым годом, при этом 46% из них приходятся на педиатров, 8% на неврологов, и 7% на стоматологов. Родители больше обращаются к педиатрам и лор-врачам, особенно перед учебным годом, чтобы поддержать детей в период адаптации. Однако среди родителей есть тревоги о влиянии школы на здоровье детей: 61% замечает ухудшение осанки, 22% — зрения, а 16% — психического здоровья.

Несмотря на это, 74% родителей оценивают здоровье своих детей как хорошее. Большинство семей тратят на медицинские услуги от 500 до 1000 рублей в месяц. Также родители стремятся улучшить здоровье детей через спорт, правильное питание и сокращение времени за гаджетами.

Уточнения

Медицинский осмотр (лат. inspectio) — комплекс медицинских процедур, проводимых с целью выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

Учебный год — период времени от начала занятий до основных каникул, обозначающий годичный цикл учебного процесса (отсюда и название) в образовательных учреждениях.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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