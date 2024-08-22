Как избежать проблем с медицинской страховкой за границей: важные рекомендации для путешественников

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1:13
Страхование

Многие российские туристы часто не задумываются о правильном использовании страхового полиса для поездок за границу (ВЗР). Однако в случае наступления страхового случая этот документ становится ключевым инструментом, обеспечивающим не только квалифицированную медицинскую помощь, но и минимизацию финансовых убытков.

Как вызвать скорую за границей и не остаться без страхового покрытия
Фото: flickr.com by Serge Melki, CC BY 2.0

Основное правило использования полиса заключается в том, чтобы незамедлительно связаться со своей страховой компанией или её партнером в стране пребывания, если произошло какое-либо происшествие. Это важно для получения точных указаний по дальнейшим действиям: будь то обращение в медицинское учреждение или вызов врача на место происшествия в случае неотложной ситуации.

В экстренных случаях допускается самостоятельный вызов скорой помощи с последующим уведомлением страховой компании, при этом полис покроет все расходы, если соблюдены условия страхового договора. Однако важно помнить, что существуют исключения. Например, занятия спортом или активным отдыхом обычно не включены в стандартные полисы и требуют дополнительного подключения и оплаты.

Уточнения

Страхование лиц выезжающих за рубеж (ВЗР) – вид страхования, имеющий целью обеспечить страховой защитой лиц, находящихся за пределами постоянного проживания.

Страховой полис (англ. insurance policy, фр. police, итал. polizza — расписка, квитанция) — как правило, именной документ, подтверждающий заключение договора страхования, выдаваемый страховой компанией (страховщиком) страхователю (застрахованному).

Ско́рая медици́нская по́мощь (СМП) — вид медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Вызов экстренной помощи доступен по номеру «112» на территории Российской Федерации (или «103»).

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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