Почему полис каско становится незаменимой защитой для российских автовладельцев на фоне роста рисков и цен

Как инфляция и рост цен делают каско обязательным для автовладельцев

1:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каско, как добровольное страхование автомобилей, становится всё более востребованным в России 2024 года. В первую очередь, это связано с ростом стоимости автомобилей, вызванным инфляцией и увеличением стоимости комплектующих. Высокие цены на машины делают их ремонт или замену финансово обременительными, что делает каско важным средством защиты.

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Дополнительно, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий (в 2023 году произошло более 132 тысяч аварий), что усиливает необходимость в страховании для защиты от расходов на ремонт. Кроме того, риски угона и кражи остаются значительными, особенно для владельцев дорогих автомобилей. В 2023 году было угнано более 20 тысяч машин. Каско предоставляет необходимое покрытие в этих случаях.

Современные полисы каско также включают расширенные возможности покрытия, например, ущерб от стихийных бедствий и вандализма, что добавляет ещё один уровень защиты. Это страхование дополняет обязательное страхование ответственности перед третьими лицами, заполняя пробелы в покрытии, особенно в случае крупных претензий.

Также важно отметить, что страховые компании предлагают упрощённые процедуры урегулирования убытков, что делает процесс получения компенсации более быстрым и удобным.

Уточнения

Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества (карго, англ. cargo), ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.

Автострахование (также - моторное страхование) — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового автомобиля после угона или хищения, возмещением ущерба, нанесённого третьим лицам при эксплуатации автомобиля.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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