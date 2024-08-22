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Почти треть россиян приобрели автомобили в кредит, а мужчины оказались самыми активными заёмщиками

"Росгосстрах": холостяки берут автокредиты чаще женатых и разведённых
1:56
Страхование

Рынок автокредитов в России летом 2024 года показал значительный рост, что подтвердили данные кредитных бюро и опроса страховой компании "Росгосстрах".

"Росгосстрах": холостяки берут автокредиты чаще женатых и разведённых
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В июле объём выданных автокредитов достиг 200 млрд рублей, при этом 133 тыс. россиян оформили кредиты на покупку автомобилей. Наиболее активными заёмщиками оказались мужчины, причём россияне, не состоящие в браке, чаще других прибегают к этой финансовой услуге — 38% опрошенных, в сравнении с 34% среди женатых и 14% среди разведенных.

Интересно, что россияне со средним специальным образованием более склонны тратить значительные суммы на покупку автомобилей — почти четверть из них приобретают машины дороже 5 млн рублей, что значительно превосходит аналогичные показатели среди обладателей высшего образования и выпускников школ.

Треть респондентов приобретает автомобиль в кредит, а предпочтительная стоимость машины находится в диапазоне от 1 до 2,5 млн рублей. При этом 45% заемщиков вносят первоначальный взнос в размере 20% от стоимости автомобиля, а 35% — только 10%. Каждый пятый опрошенный берёт кредит без первоначального взноса. Более долгосрочные кредиты (от 3 до 5 лет) выбирают 38% респондентов, тогда как 14% рассчитывают погасить долг в течение одного года.

Рост числа кредитов объясняется как увеличением цен на автомобили, так и повышенным спросом на модели с пробегом. Вместе с этим растёт интерес к полисам каско, так как ОСАГО не обеспечивает полную защиту от рисков, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку.

Холостя́к — мужчина, не состоящий в браке.

Автострахование (также - моторное страхование) — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные интересы застрахованных, связанные с затратами на восстановление транспортного средства после аварии, поломки или покупку нового автомобиля после угона или хищения, возмещением ущерба, нанесённого третьим лицам при эксплуатации автомобиля.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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