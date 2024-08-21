ЛДПР предложила законопроект о полной компенсации ОСАГО для инвалидов 1-й группы

Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном ОСАГО для инвалидов и их семей

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность полной компенсации стоимости полиса ОСАГО для людей с инвалидностью 1-й группы, а также детей с инвалидностью, их родителей и опекунов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tdmalone, CC BY-SA 2.5

В настоящее время компенсация составляет 50%, но депутаты предлагают увеличить её до 100%, что позволит значительно снизить финансовое бремя на эту категорию граждан.

Для людей с инвалидностью 2-й и 3-й групп предлагается сохранить компенсацию на уровне 50% от уплаченной страховой премии. Основным аргументом в пользу такого увеличения компенсации является значительное превышение роста средней стоимости ОСАГО над ростом доходов людей с инвалидностью.

Введение полной компенсации призвано смягчить финансовые трудности для тех, кому автомобиль необходим по медицинским показаниям.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — националистическая политическая партия в Российской Федерации, с момента своего основания позиционирующая себя как оппозиционная.

Инвали́дность (от лат. invalidus «немощный, слабый») — термин, объединяющий различные нарушения, ограничения активности и возможного участия в жизни общества. Нарушения — это проблемы, возникающие в функциях или структурах организма; ограничения активности — это трудности, испытываемые человеком в выполнении каких-либо заданий или действий; в то время как ограничения участия — это проблемы, испытываемые человеком при вовлечении в жизненные ситуации: это определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Инвалидность является оспариваемой концепцией, имеющей разные значения в разных сообществах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.