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Психолог ВСК объяснила, как помочь детям пережить возвращение в школу без стресса

Как подготовить подростка к возвращению в школу: рекомендации психолога ВСК
1:27
Страхование

Сентябрь — время возвращения детей и подростков к учебному процессу после летних каникул, что часто сопровождается стрессом и тревожностью.

Как подготовить подростка к возвращению в школу: рекомендации психолога ВСК
Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, CC BY-SA 2.0

Консультативный психолог Анна Власова из Страхового Дома ВСК делится советами, как облегчить этот переход. Важность плавного возвращения к учебному распорядку особенно актуальна для младших школьников (7-12 лет): за неделю до начала учебного года рекомендуется ввести привычный режим сна и бодрствования, подготовить школьные принадлежности и поддерживать общение с друзьями, чтобы создать положительные ассоциации с учебой.

Подросткам (13-17 лет) важно дать пространство для самостоятельности и поддержки. Родители могут обсудить с ними планы на учебный год, помочь найти хобби, которое снимет напряжение, и поощрять физическую активность. В случае сильного стресса рекомендуется обратиться за профессиональной помощью. Родители должны избегать ошибок, таких как навязывание чрезмерного количества занятий, использование страха и негативной мотивации, сравнение с другими детьми и завышенные ожидания.

Создание атмосферы доверия и поддержки поможет ребенку или подростку адаптироваться к школе без лишних трудностей. Важно помнить, что успешная адаптация — это результат совместных усилий родителей и детей.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Учебный год — период времени от начала занятий до основных каникул, обозначающий годичный цикл учебного процесса (отсюда и название) в образовательных учреждениях.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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