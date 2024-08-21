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Молодые водители в России попадают в аварии в 2,1 раза чаще, чем остальные участники дорожного движения

Старший — значит опытный: водители за 40 реже попадают в аварии
1:48
Страхование

Водители до 25 лет попадают в ДТП в 2,1 раза чаще, чем средний водитель, в то время как водители от 25 до 40 лет показывают результат ниже среднего, а водители старше 40 лет попадают в аварии на 33% реже.

Старший — значит опытный: водители за 40 реже попадают в аварии
Фото: commons.wikimedia.org by Shuets Udono, CC BY-SA 2.0

Средняя страховая премия для некоторых категорий транспортных средств подвержена сезонным колебаниям, особенно для автовладельцев-дачников, которые покупают ОСАГО в весенний период.

Интересно, что полисы мультидрайв, предполагающие возможность вождения несколькими водителями, характеризуются на 90% большей аварийностью, чем полисы с ограниченным числом водителей, и их доля на рынке неуклонно снижается. В основном, водители водят аккуратно, и их коэффициент бонус-малус (КБМ) снижается с увеличением периода безаварийного вождения, что может снизить стоимость ОСАГО до 54%.

Водители с высокой аварийностью, особенно те, кто стал виновниками трех и более аварий, получают значительные надбавки к страховке. Для аккуратных и опытных водителей в 2023 году рост тарифа составил в среднем 6%.

Большинство застрахованных по ОСАГО автомобилей — легковые авто частных лиц (84,9%). В 2022 году наблюдалось небольшое снижение частоты убытков по сравнению с 2021 годом: аварийность уменьшилась во всех сегментах, особенно среди таксистов, которые все равно остаются самыми аварийными водителями — они попадают в ДТП в 6,8 раза чаще, чем обычные водители.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге механического транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие). Кроме того, «водителем» называют человека, который учит вождению, находясь непосредственно в транспортном средстве.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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